0553 313 94 23

Baradey'den Mursi için başsağlığı mesajı

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey:"Dr. Muhammed Mursi'ye Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır ve dayanma gücü versin"

17 Haziran 2019 Pazartesi 23:15
Baradey'den Mursi için başsağlığı mesajı

KAHİRE (AA) - Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, bugün çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybeden ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için başsağlığı diledi.

Baradey, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Dr. Muhammed Mursi'ye Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır ve dayanma gücü versin." ifadesini kullandı.

Darbe sürecinde aktif rol alan Baradey, son dönemde sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimini eleştirmiş, bazı konularda Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na (İhvan) destek vermişti.

Mursi'nin devrildiği 2013 yılından bu yana İhvan hakkında hiç konuşmayan Baradey, bu yıl yaptığı açıklamalarla Mursi'nin tutulduğu hapishanede ziyaretine izin verilmemesine tepki göstermiş, İhvan liderlerinin sağlık durumuyla ilgili mesajlar paylaşmıştı.

Muhammed el-Baradey, Mursi'nin 2013'te askeri müdahale ile devrilmesinin ardından bir yıl cumhurbaşkanı olarak görevde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un yardımcılığını yapmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 23:15
  1. Mısır
  2. Muhammed El-Baradey

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'den burs açıklaması
    1. İBB'den burs açıklaması
    2. ABD'den İran'a "uranyum limitini aşma"..
    3. İran'dan Veliaht Prens'e tepki
    4. Gannuşi: "Mursi'nin vefatından dolayı..
    5. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    6. GÜNCELLEME - Mersin'de fabrika yangını
    7. AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'dan..
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Haziran 2019
    9. Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında?
    10. 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar..
    11. Datome'nin sağlık durumu
    12. GÜNCELLEME 2 - Çin'de 6 büyüklüğünde..
    13. Wonder Woman filmi konusu ne? Wonder..
    14. Ağrı'da sel can aldı: 4 kişi öldü
    15. Uluslararası Af Örgütünden Mısır'a..
    16. Bağdat'ta askeri kampa füze atıldı
    17. Frosinone, teknik direktörlüğe..
    18. Burdur’da sağanak su baskınlarına..
    19. Muhammed Mursi'nin naaşının aile..
    20. Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi..
    21. "İki Kültür Dört Renk" sergisi 20..
    22. Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15..
    23. Karadavi'den Mursi için taziye mesajı
    24. İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
    25. Kadın millilerden Moldova'da beraberlik
    26. Çevre yolu göle döndü, araçların düşen..
    27. Ekvador'da ABD askeri uçaklarına..
    28. Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın..
    29. İBB’den burs açıklaması
    30. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'le sözleşme..
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap
    TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap