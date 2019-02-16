Baradey'den Mısır'daki anayasa değişikliğine "hükümsüz" yorumu

İSTANBUL (AA) – Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin görev süresini uzatacak anayasa değişikliğinin hükümsüz olduğunu belirtti.

Baradey, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması gibi bazı maddelerin yer aldığı Anayasa değişikliği teklifinin prensipte kabul edilmesine ilişkin, "Anayasa değişikliği ister kabul edilsin ister reddedilsin hükümsüzdür. Çünkü güçler ayrılığı ve iktidarın el değiştirmesi gibi en önemli anayasal meşruiyet ilkelerini dinamitlemektedir." ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliği için yapılacak olan referanduma katılıma karşı çıktığına işaret eden Baradey, referanduma sunulması mümkün olmayan bazı anayasal ilkelerin olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin köleliğin ve ırk ayrımcılığının mübah kılınması için referanduma gidilmesi uygun mu?" ifadesine yer verdi.

- Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması gibi bazı maddelerin yer aldığı Anayasa değişikliği teklifi önceki gün prensipte kabul edilmişti.



Mısır Meclisinde çoğunluğu oluşturan ve Cumhurbaşkanı Sisi'ye yakınlığıyla bilinen Mısır'a Destek Koalisyonu Başkanı Abdullah el-Asabi, Anayasa değişikliği teklifini 3 Şubat'ta Meclis Başkanı Ali Abdulal'e sunmuştu.



Meclis Başkanı Abdulal, aynı gün değişiklik teklifini ilgili komisyona sunmuş 5 Şubat'ta komisyondan geçen teklif genel kurulda tartışılmaya başlanmıştı.

Mısır içinde ve dışındaki muhalifler ise değişikliğe karşı çıkıyor. Teklifin meclise sunulduğu gün sosyal medya üzerinden "Anayasa Değişikliğine Hayır" kampanyası başlatan muhalifler, 5 Şubat'ta 11 siyasi partinin bir araya geldiği "Anayasayı Savunma Koalisyonu" kurmuştu.

Cumhurbaşkanı eski yardımcısı Muhammed el-Baradey anayasa değişikliği için yapılacak olan referandumda ortak bir tutum sergileme çağrısında bulunarak, İslamcı ve laik gruplar arasındaki rekabetin sonlandırılmasını talep etti.

Öte yandan, 2014 Anayasası komisyonu başkanı ve Arap Birliği eski Genel Sekreteri Amr Musa anayasa değişikliği teklifine karşı çıktığını açıkladı. Musa, "fikri fikirle çürütmek için milli diyalog başlatılması" çağrısında bulundu.