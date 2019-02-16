0553 313 94 23

Baradey'den Mısır'daki anayasa değişikliğine "hükümsüz" yorumu

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin görev süresini uzatacak anayasa değişikliğinin hükümsüz olduğunu belirtti

16 Şubat 2019 Cumartesi 02:17
Baradey'den Mısır'daki anayasa değişikliğine "hükümsüz" yorumu

İSTANBUL (AA) – Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin görev süresini uzatacak anayasa değişikliğinin hükümsüz olduğunu belirtti.

Baradey, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması gibi bazı maddelerin yer aldığı Anayasa değişikliği teklifinin prensipte kabul edilmesine ilişkin, "Anayasa değişikliği ister kabul edilsin ister reddedilsin hükümsüzdür. Çünkü güçler ayrılığı ve iktidarın el değiştirmesi gibi en önemli anayasal meşruiyet ilkelerini dinamitlemektedir." ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliği için yapılacak olan referanduma katılıma karşı çıktığına işaret eden Baradey, referanduma sunulması mümkün olmayan bazı anayasal ilkelerin olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin köleliğin ve ırk ayrımcılığının mübah kılınması için referanduma gidilmesi uygun mu?" ifadesine yer verdi.

- Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması gibi bazı maddelerin yer aldığı Anayasa değişikliği teklifi önceki gün prensipte kabul edilmişti.

Mısır Meclisinde çoğunluğu oluşturan ve Cumhurbaşkanı Sisi'ye yakınlığıyla bilinen Mısır'a Destek Koalisyonu Başkanı Abdullah el-Asabi, Anayasa değişikliği teklifini 3 Şubat'ta Meclis Başkanı Ali Abdulal'e sunmuştu.

Meclis Başkanı Abdulal, aynı gün değişiklik teklifini ilgili komisyona sunmuş 5 Şubat'ta komisyondan geçen teklif genel kurulda tartışılmaya başlanmıştı.

Mısır içinde ve dışındaki muhalifler ise değişikliğe karşı çıkıyor. Teklifin meclise sunulduğu gün sosyal medya üzerinden "Anayasa Değişikliğine Hayır" kampanyası başlatan muhalifler, 5 Şubat'ta 11 siyasi partinin bir araya geldiği "Anayasayı Savunma Koalisyonu" kurmuştu.

Cumhurbaşkanı eski yardımcısı Muhammed el-Baradey anayasa değişikliği için yapılacak olan referandumda ortak bir tutum sergileme çağrısında bulunarak, İslamcı ve laik gruplar arasındaki rekabetin sonlandırılmasını talep etti.

Öte yandan, 2014 Anayasası komisyonu başkanı ve Arap Birliği eski Genel Sekreteri Amr Musa anayasa değişikliği teklifine karşı çıktığını açıkladı. Musa, "fikri fikirle çürütmek için milli diyalog başlatılması" çağrısında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 02:17
  1. anayasa değişikliği
  2. Mısır
  3. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YTB, New York'ta okuma evi açtı
    1. YTB, New York'ta okuma evi açtı
    2. Baradey'den Mısır'daki anayasa..
    3. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    5. Lübnan'da hükümet güvenoyu aldı
    6. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    7. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    8. S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit..
    9. Başkan Çeçrioğlu, İncirliova’da..
    10. Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
    11. Erol Bulut: VAR'la ilgili konuşmayacağım
    12. HDP'li başkan adayı tutuklandı!
    13. Ordu'da heyelan riski nedeniyle bazı..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    15. Güney Afrika'da eski diplomata..
    16. Bayern Münih iki kez geriye düştüğü..
    17. Ricardo Quaresma: Sözleşmem bitene..
    18. Tehlikeli adım: ABD uçakları Rusya..
    19. Çarpıcı 'Truva atı' iddiası: ABD..
    20. ABD'de iş yerine silahlı saldırı
    21. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu..
    22. S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    23. Erdoğan: İspanya seyahatinde şok oldum
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    26. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    27. CHP'de deprem: Sebebini 31 Mart'ta..
    28. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    29. Quaresma açıkladı: Hiçbir yere..
    30. Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi’nde..
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı