Barack Obama’dan Trump’a gönderme

ABD eski Başkanı Barack Obama, ırk ayırımcılığına karşı mücadelesiyle tanınan Nelson Mandela’nın 100. doğum günü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Johannesburg’da 150 bin kişinin katıldığı törende Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi lideri Nelson Mandela’nın ırkçılıkla mücadelesini överek konuşmasına başlayan Obama, insan haklarına ağırlık verdiği konuşmasında isim vermeden Donald Trump’ı eleştirdi.

Dünya liderlerini nefret siyaseti yapmakla suçlayan Obama "Her geçen gün daha tuhaf ve birbirinden rahatsız edici haberler duyuyoruz. Bugün dünyada daha tehlikeli, daha acımasız yönetimlere dönme tehdidini daha fazla görür olduk. Korku ve kin siyaseti yükselişe geçti. Bu politikalar birkaç yıl önce hayal edemeyeceğimiz bir hızda yayılıyor. Diktatör politikaları birden hayatımıza girdi. Demokrasi bir şekilde korundu ancak iktidar sahipleri demokrasiye anlam veren her kurumun altını oymaya çalışıyor" dedi.

'SOSYAL MEDYADA NEFRET...'

Basın özgürlüğünün de tehlikede olduğunu kaydeden Obama, “Özgür basın saldırı altında, sansür ve basına devlet denetimi yükselişti. Bir zamanlar bilgiyi ve anlayışı yaymak için bir araç olarak görülen sosyal medyanın bile komplo teorileri, nefret ve propaganda yaymada da etkili olduğu kanıtlandı” açıklamasını yaptı.

Obama, dünya kupasını kazanan Fransa hakkında yorum yaparak "O zamanlar doğru olan şey bugün hala doğru. Birbirimize bakarken umut ve hayal görüyoruz. Bu, ırka dayalı herhangi bir ayrımcılık biçimi ile bağdaşmayan bir gerçektir. Çeşitlilik toplumun tüm insanların enerjisinden ve niteliklerinden yararlanmasına izin veriyor. Dünya Kupası’nı kazanan Fransa’ya bakın. Bütün bu adamlar bana göre pek Galyalılara benzemiyor. Ama onlar Fransızlar, Fransızlar" ifadelerini kullandı.

Nelson Mandela’nın eşi Graça Machel ise, "Mandela ve Obama, ırkçılığa karşı zaferin simgesidir. İkisi de mütevazı yolculuklarıyla milyonlarca gençlere umut verdiler" dedi.