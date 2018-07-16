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Barack Obama yıllar sonra baba ocağı Kenya'da

12 yıl sonra akrabalarını ziyaret eden Amerika'nın eski lideri, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:57
Barack Obama yıllar sonra baba ocağı Kenya'da

Eski ABD Başkanı Obama, Beyaz Saray'dan  ayrılışının ardından ilk Afrika ziyaretini Kenya'ya gerçekleştirdi. 

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ilk olarak Kenya Devlet  Başkanı Uhuru Kenyatta ve muhalif lider Raila Odinga ile bir araya gelen Obama,  daha sonra Kogelo kasabasında yaşayan akrabalarını ziyaret etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında bölgeye giden Obama, ABD Başkanı  olması sonrasında gözlerin çevrildiği ve popüler olan kasabada büyük bir  kalabalık tarafından karşılandı.

Üvey babaannesi Sarah Obama ile bir araya gelen ve aile üyeleriyle  sohbet eden Obama, daha sonra kardeşi Auma Obama tarafından kurulan spor ve  mesleki eğitim merkezinin açılışına katıldı.

Obama, kökenlerinin dayandığı kasabayı, senatör olduğu 2006 döneminde  ziyaret etmişti. Obama, başkan olduktan sonra da 2015'te Kenya'ya gelmişti.

Barack Obama'nın Kenya'dan sonra Güney Afrika'ya geçmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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