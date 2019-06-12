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Bar Rafaeli, Antalya'da podyuma çıktı

Ünlü model Bar Rafaeli, Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak kıyafet tanıttı

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:00
Bar Rafaeli, Antalya'da podyuma çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da, baş manken olarak İsrailli ünlü model Bar Rafaeli podyuma çıktı.

Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 5 binin üzerinde tekstil alıcısını moda tutkunlarıyla buluşturan etkinlikte, 32 ülke 200 şehirden gelen butik ve mağaza sahipleri bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen defilede ise baş manken olarak İsrailli ünlü model Bar Rafaeli podyumda yer aldı. Rafaeli'ye Özge Ulusoy ile Deniz Akkaya gibi Türk mankenler eşlik etti.

Sergilediği 4 kıyafetle dikkatleri üzerine çeken Rafaeli, defileyi izleyenlerin beğenisini topladı.

Dosso Dossi Fashion Show'da ilk defa çocuk mankenler de podyuma çıktı.

Basın toplantısında konuşan Bar Rafaeli, Türkiye'yi çok sevdiğini ve daha önce de birkaç kere geldiğini söyledi. Türk kadınlarını bakımlı ve güzel bulduğunu ifade eden Rafaeli, Türkiye'den et restoranı sahibi Nusret Gökçe'yi tanıdığını belirtti.

Modelliği sevdiğini ve uzun yıllar yapmak istediğini ifade eden Rafaeli, anne olduktan sonra mankenliğe dönüşüyle ilgili bir soru üzerine, "Anne olduktan sonra yeniden mankenliğe dönmekte zorlanmadım. Benim için farklı bir tecrübe oldu. Eve döndüğümde çocuğuma ve aileme bakmamın işime pozitif etkisi oluyor." dedi.

Rafeli, gelecek planlarının sorulması üzerine de "Hayatımda önceliğim ailem ve çocuklarım. Yeniden anne olmayı düşünüyorum. Ayrıca bir gözlük firmasıyla anlaşmalarım var. Onunla ilgili çalışmalara devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

Dosso Dossi Holding üst yöneticisi Hikmet Eraslan ise Fashion Show için de dünyaca ünlü bazı isimlerle görüştüklerini, bir sonraki defilede de yine tanınmış bir modelle çalışacaklarını kaydetti.




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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:00
  1. Antalya
  2. Bar Rafaeli
  3. Defile

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