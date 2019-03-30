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Bar çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Adana’da bar çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

30 Mart 2019 Cumartesi 01:12
Bar çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Adana’da bar çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Seyhan İlçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Bozdoğan ile Ömer İmre bir bara eğlenmeye gitti. Hasımları olan Deniz D., Hıdır B. İle Cihan B., Tunca Bozdoğan ile Ömer İmre eğlenmeye gittiği barın karşı tarafında pusuya yattı.



Hasımlarının çıktığını gören Deniz D., Hıdır B. Ve Cihan B., üzerlerine doğru tabanca ile defalarca ateş açıp, bir otomobile binerek olay yerinden hızla kaçtı. Bozdoğan ile İmre kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar yaralıları özel bir hastaneye kaldırıldı.



Ömer İmre hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken Bozdoğan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İmre’nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldıç



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleryaptığı incelemede 2 adet dolu fişek ile 6 adet boş kovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 01:12
  1. doğa

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