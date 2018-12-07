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Banyoyu ısıtmak için mangal yakan çift zehirlendi

Karaman'da banyoyu ısıtmak için yaktıkları mangal kömürünün dumanından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı.

07 Aralık 2018 Cuma 09:55
Banyoyu ısıtmak için mangal yakan çift zehirlendi

Alınan bilgilere göre, Karaman merkeze bağlı Başharman köyünde yaşayan Kemal T. (51) ve eşi Fatma T. banyoyu ısıtmak için evdeki mangala kömür koyarak yaktı.

Mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaşan çift, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 09:55
  1. Karaman
  2. karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

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