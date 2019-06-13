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Banyon küvetinde uyuşturucu yetiştirmiş

Aydın’ın Didim ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda banyo küveti ve saksılar içine ekilmiş 36 kök hint keneviri ele geçirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:58
Banyon küvetinde uyuşturucu yetiştirmiş

Aydın’ın Didim ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda banyo küveti ve saksılar içine ekilmiş 36 kök hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, B.S.I. isimli şahsın ikamet olarak kullanmış olduğu evdeki konteyner ve bahçesinde hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Evde yapılan aramada, bahçe kısmında saksılara ekilmiş vaziyette değişik boylarda toplam 36 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. B.S.I isimli şahsa “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:58
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