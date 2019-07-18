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Banyodan su sızma cinayeti davası başladı

Kayseri’de banyodan alt kata su sızdığı için iki komşu arasında çıkan ve cinayet ile sonuçlanan kavgada, cinayet zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:41
Banyodan su sızma cinayeti davası başladı

Kayseri’de banyodan alt kata su sızdığı için iki komşu arasında çıkan ve cinayet ile sonuçlanan kavgada, cinayet zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, komşusu ile tartışırken, hiç tanımadığı bir kişinin ‘Ne bekliyorsun, hadi sık’ deyince korkuyla ateş ettiğini söyledi.


23 Şubat’ta Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Bilginler Caddesi’nde meydana gelen olayda S.K. isimli şahsın Veysel Kuşoğlu isimli şahsın yeğeninin üst katında oturdukları ve daha önce de banyodan alt kata su sızdığı için şahıslar arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Yine aynı konuda yaşanan tartışma sonucu şüpheli S. K. mağdur Veysel Kuşoğlu’nu boyun bölgesinden ve karın bölgesinden silahla yaraladı. Ağır yaralanan Kuşoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.K. ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanırken, Veysel Kuşoğlu’nun ağabeyi A.K. hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan dava açıldı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Serkan K.(38), tutuksuz sanık Ali K.(54), sanığın müşteki eşi A.K.(28) ve avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık Serkan K. mahkemede “Eşim banyodan su sızdığını söyledi. Bu konu hakkında bina yöneticisi Ali K. ile görüşüyorduk, aradım, dairede olmadığını söyledi. Ali K. ‘Benim evime damlıyor, sizinkine de damlasın’ deyince telefonda karşılıklı küfürleştik. Beni binanın önüne çağırdı, ben de arkadaşlarımla dövüşme amaçlı gittim. Ali K. ile tartışırken, onun arkasında duran hiç tanımadığım kişi ‘Ali ne bekliyorsun, hadi sık’ deyince, o korkuyla ve eşim ile arkadaşlarımı korumak için iki el hedef gözetmeden sıktım ve oradan kaçtık. Yanımda sürekli taşıdığım, ruhsatsız silahım ile ateş ettim” diye konuştu. Tutuksuz sanık Ali K. ise şunları anlattı: “Benim kızım 9. katta, sanıklar da 8 katta oturur. Banyonun sızması yüzünden aylarca tartışmalarımız oldu, usta gönderdim, kabul etmediler. Olay günü A.K. isimli sanığın eşi aradı, konuştuk. Sonra Serkan aradı, küfür etti, ben de ona küfür ettim. Olay yerinde sanığın eşi A.K., ‘Serkan gelecek, olay büyümesin, git’ dedi ama ben yüz yüze baktığımız için, konuşmak istedim. Olay yerine bir grup ile geldi. Gelir gelmez saldırdı, belinden tabanca çıkardı, o sıra kardeşim Veysel’in yere düştüğünü gördüm, ben de kardeşimin yanına koştum. Şikayetçiyim.”


10 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelerken, tutuklu sanık Serkan K.’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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