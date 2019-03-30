Banyoda fenalaşan genç hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, banyoda fenalaşan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Cengizhan Mahallesi'nde 19 yaşındaki Cemal Kanpınar, duş almak için banyoya girdi. Kanpınar'dan bir süre haber alamayınca şüphelenen ailesi, çocuklarını hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Eve çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kanpınar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan gencin ailesi ve yakınları, acil servisin önünde sinir krizi geçirdi. Kanpınar'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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