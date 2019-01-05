Banvit, taraftarına güveniyor

Kılıç, bir davet salonunda gerçekleştirilen organizasyonda yaptığı konuşmada, takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Banvit taraftarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Kılıç, "Şu anda dünyanın en güzel insanları ile bir aradayım. Banvit dünyanın en güzel taraftarına sahip. Bizleri bir hafta bile yalnız bırakmadınız. Bu aileyi büyütelim. Dünyanın en iyi takımı değiliz ama dünyanın en iyi taraftarı bizde. Sizlere minnettarım." diye konuştu.

Banvit Başantrenörü Hakan Demir ise Banvit'in önemli bir marka olduğuna dikkati çekti.

Farklı takımların antrenörlüğünü yaparken Banvit deplasmanına geldiğini anımsatan Demir, şunları kaydetti:

"Buraya deplasmana gelen bir rakip olarak dışarıdan sizlerin oluşturduğu atmosfere takdirle bakıyorduk. Bir takımı Avrupa çapında marka haline getirmek dünyadaki en zor işlerden biri. Banvit, küçük bir ilçeden çıkıp bütün Avrupa'nın bildiği, basketbol ile anılan bir takım oldu. Banvit'in başarısının en büyük parçalarından biri taraftara aittir. Şimdi bugün bir zorluk yaşıyoruz. Bu zorluğu aşacağız. 'Bizi öldürmeyen şey, güçlendirir.' diye bir söz var. İnşallah bu, bizi öldürmeyecek. Bu hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçından başlayarak bu yükün altından hep birlikte kalkacağız."

Kulübün sportif direktörü Turgay Çataloluk ve genel menajeri Turgay Zeytingöz'ün de katıldığı organizasyonda taraftarlara takım forması hediye edildi.