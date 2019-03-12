Banvit çeyrek final için sahaya çıkacak - Turuncu-yeşilliler, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i konuk edecek



BALIKESİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Banvit, yarın Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i ağırlayacak. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maç, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Bu organizasyonda geride kalan sezon çeyrek final oynayan turuncu-yeşilliler, başarısını tekrarlayabilmek için Brose Bamberg karşısında ter dökecek. Eşleşmenin ilk maçında rakibine deplasmanda 81-79 kaybeden Banvit, yarın 3 ve üzeri farkla kazanması durumunda adını çeyrek finale yazdıran taraf olacak.



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