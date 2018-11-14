FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit, Anvil'i rahat geçti

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Banvit, evinde konuk ettiği Polonya şampiyonu Anwil'i özellikle son çeyrekteki başarılı oyunuyla 75-68 yendi. Banvit'in yeni transferi McKenzie Moore 19 sayı ile oynadı.

Maçın ilk bölümlerinde Banvit, Morgan ve Rıdvan ile etkili olurken; Anwil ise Laczynski ve Sobin ile sayılar buldu. İlk 5 dakikayı 10-8 önde geçerken, ilk kez Banvit forması giyen Moore'un üst üste basketleriyle temsilcimiz ilk çeyreği 20-15 üstün bitirdi. Maçın 15'inci dakikasında Zyskowski ile üst üste dış atıştan sayılar bulan konuk ekip farkı bir sayıya kadar indirdi: 26-25. Daha sonra skor 27-27'ye eşitlenirken, çeyreğin sonlarına doğru Likhodei ile öne geçen Polonya temsilcisi soyunma odasına 34-31'lik skor avantajıyla girdi.

Banvit, gruptaki dördüncü galibiyetini aldı

İkinci yarıya iyi başlayan Banvit, Moore'un skorer oyunu sonrası yakaladığı seri basketler ile maçta yeniden öne geçme şansı yakaladı ve Oliver'ın çeyreğin son saniyesindeki smaç basketiyle de farkı açarak final periyoduna 58-48'lik skorla önde başladı. Son çeyrekte konuk ekibin farkı azaltma çabalarına karşın Banvit, taraftar desteğini de arkasına alarak oyunu elinde tuttu ve parkeden 75-68'lik skorla galip ayrıldı. Banvit bu sonucun ardından gruptaki dördüncü galibiyetini aldı. Polonya ekibi ise dördüncü kez parkeden mağlup ayrıldı.