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Banu İşçi Sezen’e 3. kez Liderlik Ödülü

Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan'da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları Kongresi’ndeki Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde, "Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider" ödülüne layık bulundu- Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen:- "Türkiye’de teknolojiyle kadın istihdamını güçlendirmek, teknolojiyi tüketen değil yerli insan kaynağıyla üreten olmak için birçok alana yatırım yaptık"

08 Mart 2019 Cuma 10:30
Banu İşçi Sezen’e 3. kez Liderlik Ödülü

İSTANBUL (AA) - Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan'da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları (İK) Kongresi’ndeki Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde, "Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider" ödülüne layık görüldü. Banu İşçi Sezen böylece 3. kez liderlik ödülüne sahip oldu.

Turkcell açıklamasına göre, Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi’nin gelişiminde büyük katkısı bulunan Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Dünya İK Kongresi’nde 3.kez liderlik ödülünü aldı.

Banu İşçi Sezen, bu yıl 28'incisi düzenlenen kongrede "Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider" ödülüne layık görüldü.

Oluşturduğu stratejilerle, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle pek çok ilki hayata geçiren ve Turkcell Akademi’nin başarılı şekilde bugünlere gelmesini sağlayan Sezen, Dünya İK Zirvesi tarafından daha önce de "İK’da Teknolojinin Stratejik Kullanımında Dünyanın Etkin Lideri" arasında gösterilmiş ve ödül almıştı.

- "Teknoloji gücünü eğitim alanında hayata geçirerek, fark yaratacak işlere imza attık"


Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, 133 ülkeden yaklaşık 2000’den fazla uluslararası katılımcının yer aldığı etkinlikte kendisine takdim edilen bu önemli ödül dolayısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Turkcell’in dijital operatör olarak sunduğu teknoloji gücü ve bilgi birikimini, eğitim alanında da dünyaya örnek olacak uygulamalarla hayata geçirerek, toplumda fark yaratacak işlere imza attık. Dünya İK Zirvesi tarafından bu adımlarımızın takdirle karşılanması bizim için mutluluk verici. Bu başarının temelinde insana, sektöre ve topluma değer katma heyecanımız yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü oldukları birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Sezen, Turkcell Akademi ile bireylerin gelişimini sürekli kılmak için eğitim teknolojilerine yaptıkları yatırım sayesinde, milyonlara ulaştıklarını kaydetti.

Banu İşçi Sezen, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Türkiye’de teknolojiyle kadın istihdamını güçlendirmek, teknolojiyi tüketen değil yerli insan kaynağıyla üreten olmak için birçok alana yatırım yaptık. Ekonomide inovasyon ile fark yaratan nesiller yetiştirmek vizyonuyla hayata geçirdiğimiz 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesinde topluma kattığımız değer neticesinde ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de ve dünyada birçok insanın yaşamına değer katmak için teknolojiyi fırsataçevirmeye, platformumuzu büyütmeye, yeni öğrenme çözümleri ve içeriklerle ‘insana’ faydalı olmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:30
  1. Banu İşçi Sezen
  2. Turkcell

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