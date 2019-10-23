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Banu Avar: ABD tarafı ÖSO üzerinden Türkiye’yi vurmayı planlıyor gibi

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey skandal karara imza atarak, Senato’da düzenlenen oturumda Türkiye’ye bağlı bazı grupların savaş suçu işlediğini onayladı. Banu Avar konuya ilişkin sosyal medya hesabından ‘ABD tarafı ÖSO üzerinden Türkiye’yi vurmayı planlıyor gibi’ dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:13
Banu Avar: ABD tarafı ÖSO üzerinden Türkiye’yi vurmayı planlıyor gibi

Terör koridorunu önlemek amacıyla Türkiye’nin YPG/PKK’ya karşı başlattığı operasyona ABD’nin temsilcilerinden peş peşe açıklamalar geldi.

Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığıyla gündeme gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey “Türkiye destekli, bu operasyon kapsamında Türkiye komutası altında savaşan bazı gruplar, en azından bir vakada savaş suçu işledi” demişti.

ABD Savunma Bakanı Esper, Türkiye destekli Arap milislerin savaş suçu işlediğini ve bundan Türk hükümetinin sorumlu tutulması gerektiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a operasyon için yeşil ışık yaktığı iddia edilen telefon konuşmasında hazır bulunmadığını söyleyen ABD Suriye Özel Temsilcisi, bu konuda Beyaz Saray’ın kendi görüşüne başvurmadığını açıkladı.

Gazeteci Banu Avar sosyal medya hesabından açıklamalara ilişkin dikkat çeken ifadelere yer verdi.

Banu Avar, ‘Bu önemli… ABD tarafı ÖSO üzerinden Türkiye’yi vurmayı planlıyor gibi’ dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:13
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Türkiye
  3. YPG/PKK
  4. ABD Savunma Bakanı Esper
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  7. Banu Avar

YORUM YAZ

  • hasanhasan15 sa önce
    şerefsiz abd....zaten kıyametin fitili bu bölgede ateşleniyor,ama sonuçta israil ile birlikte arkalarına bakmadan kaçamayacaklar
  • ŞüpeciŞüpeci15 sa önce
    Kanı bozuklarTürkiye savaş suçu işledi de 30 senedir pkk elma mı taşladı, kuş mu avladı.Eli kanlıları teröristleri hep himaye ettiniz icat ettiniz destekledinizEnbüyük terörist de sizsinizSizin kökünüzü kazımak lazımAfrikada vietnamda afgan ve ırakta Cezairde libyada.. eritrede ve daha adı listelerle olan dünyanın her yerinde yapmadığınız katliam kalmadıZavallı kızılderililerle başladınız tarihte kan içmeye vampirler
  • konyalıkonyalı15 sa önce
    Poposu yerse gelsin vursun korkak tavuklar
  • YORUMYORUM16 sa önce
    ABD bunu hep yaptı.İşimiz kolay deģil.Allah yardımcımız olsun.
  • Safya HARMANSafya HARMAN16 sa önce
    Abd'yekarşı uluslararası katılımlı bir yaptırım kararı alınması ve uygulanması gerekir. Şimdiyekadaryapılması gerekirdi.
  • Osmanli torunuOsmanli torunu16 sa önce
    Biz Osmanlı torunu olarak sizden korkmuyoruz! Bunu iyi bilin!
  • MikiforovMikiforov16 sa önce
    Banucum abd vurmak isterse kabız olduğunu iddia eder yine vurur o kadar özelleştirmenin lüzumu yok öso yuzunden falan filan diye
  • emekliemekli16 sa önce
    eline geleni ardına koymasın........
  • osmanlı torunuosmanlı torunu16 sa önce
    amerika adammı oldu

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