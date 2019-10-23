Banu Avar: ABD tarafı ÖSO üzerinden Türkiye’yi vurmayı planlıyor gibi ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey skandal karara imza atarak, Senato’da düzenlenen oturumda Türkiye’ye bağlı bazı grupların savaş suçu işlediğini onayladı. Banu Avar konuya ilişkin sosyal medya hesabından ‘ABD tarafı ÖSO üzerinden Türkiye’yi vurmayı planlıyor gibi’ dedi.

Terör koridorunu önlemek amacıyla Türkiye’nin YPG/PKK’ya karşı başlattığı operasyona ABD’nin temsilcilerinden peş peşe açıklamalar geldi. Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığıyla gündeme gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey “Türkiye destekli, bu operasyon kapsamında Türkiye komutası altında savaşan bazı gruplar, en azından bir vakada savaş suçu işledi” demişti. ABD Savunma Bakanı Esper, Türkiye destekli Arap milislerin savaş suçu işlediğini ve bundan Türk hükümetinin sorumlu tutulması gerektiğini söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a operasyon için yeşil ışık yaktığı iddia edilen telefon konuşmasında hazır bulunmadığını söyleyen ABD Suriye Özel Temsilcisi, bu konuda Beyaz Saray’ın kendi görüşüne başvurmadığını açıkladı. Gazeteci Banu Avar sosyal medya hesabından açıklamalara ilişkin dikkat çeken ifadelere yer verdi. Banu Avar, ‘Bu önemli… ABD tarafı ÖSO üzerinden Türkiye’yi vurmayı planlıyor gibi’ dedi.

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