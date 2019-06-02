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Banu Alkan: Kültür ve turizm bakanı olmak istiyorum

Türkiye'de kültür alanında ne tür bir katkı sağladığı bilinmeyen Yeşilçam oyuncusu Banu Alkan "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

02 Haziran 2019 Pazar 22:38
Banu Alkan: Kültür ve turizm bakanı olmak istiyorum

Türkiye'de kültürü yozlaştıran Yeşilçam filmlerinin oyuncusu Banu Alkan, Habertürk'te ilginç açıklamalarda bulunarak "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve turizm bakanı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kültür alanında neye katkısı olduğu bilinmeyen ve bakanlık yapmayı çocuk oyuncağı zanneden Banu Alkan "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum. Çok zeki ve güzel olmaktan sıkıldım. Yıllardır gazeteci ve prodüktörlerle uğraştık. Türkiye benim çok zeki olduğumu düşünüyor. Popüler çok insanlar var ama Çeşme'de halkın 10 bini benim arkamda olurdu. 16 yaşında sinema sektörüne başladım. Şöhreti yakaladığım zaman çok aklı başında bir kızdım. Annem böyle öğretmişti, bu konu da önemli bir faktördü. Ablam da öyledir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 22:38
  1. Banu Alkan
  2. Yeşilçam

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