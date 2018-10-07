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Banksy'nin 1,4 milyon dolarlık tablosu birkaç saniyede paramparça oldu

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin "Balonlu Kız" isimli tablosu, açık artırmada 1,04 milyon sterline (1,4 milyon dolar) satılmasının ardından içindeki öğütücünün devreye girmesiyle parçalara ayrıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 01:05
Banksy'nin 1,4 milyon dolarlık tablosu birkaç saniyede paramparça oldu

Banksy'nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin "Balonlu Kız" isimli tablosu, açık artırmada 1,04 milyon sterline (1,4 milyon dolar) satılmasının ardından parçalara ayrıldı. 

Banksy'nin "Balonlu Kız" isimli eseri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby’s Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı.

Eser açık artırmada 1,4 milyon dolara alıcı buldu. Satışın hemen ardından resim, çerçevenin içine gizlenmiş kağıt öğütme makinesinin faaliyete geçmesiyle parçalara ayrıldı. Kısa sürede tamamlanan öğütme işleminin ardından eserin yarısı çerçevenin dışında parçalanmış halde kaldı.

'Öğütücü yerleştirmiştim'

Daha sonra Banksy, Instagram hesabı üzerinden tablonun imha edildiğini gösteren videoyu paylaşarak, altına "Açık artırmada satılma ihtimaline karşı, bir kaç yıl önce tablonun içine öğütücü yerleştirmiştim." diye yazdı. Video görüntüsünde, müzayede salonunda bulunan kişilerin eserin parçalanmasını gördükleri sırada şaşkınlıklarını saklayamamaları dikkati çekti.

Sotheby's Müzayede Evi olayla ilgili inceleme başlatırken, tabloyu kimin satın aldığı açıklanmadı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 01:05
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