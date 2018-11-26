Belçika, Banksy’e ait bazı eserlere el koydu
Kimliği hala bilinmeyen Britanyalı grafiti sanatçısı Banksy’e ait bazı eserlere, Belçika tarafından sigortaları olmadığı gerekçesiyle el konuldu.26 Kasım 2018 Pazartesi 08:18
Brüksel’deki boş bir süpermarkette sergilenen 58 eserin, sanatçının rızası olmaksızın sergilendiği öne sürüldü.
58 parça esere el koyuldu
Yaşanan anlaşmazlığın ardından Banksy’nin eserlerinin hasar ve hırsızlığa karşı sigortalanmadığı iddia edildi. Bunun üzerine 15 milyon avro değerindeki 58 parça esere el koyuldu.
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