Belçika, Banksy’e ait bazı eserlere el koydu

Brüksel’deki boş bir süpermarkette sergilenen 58 eserin, sanatçının rızası olmaksızın sergilendiği öne sürüldü.

58 parça esere el koyuldu

Yaşanan anlaşmazlığın ardından Banksy’nin eserlerinin hasar ve hırsızlığa karşı sigortalanmadığı iddia edildi. Bunun üzerine 15 milyon avro değerindeki 58 parça esere el koyuldu.