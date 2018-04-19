Banker Bilo gerçek oldu! İstanbul diye Van'a bıraktılar

Van'ın Muradiye ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uluşar köyü yakınlarındaki Korsot Kalesi civarındaki inşaatta bir grubun olduğunu belirledi.



Yapılan incelemede yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kişi yakalandı.



Kendilerinden 800-1000 dolar alındığını ve "İstanbul'a geldik" denilerek köyün yakınlarında terk edildiklerini anlatan kaçaklara güvenlik güçlerince yiyecek ikramında bulunuldu.



Afganistan uyruklu Mohammed Alam Özbek, kendilerini bularak yardımcı olan güvenlik güçlerine teşekkür etti.



İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların işlemleri devam ediyor.



Kaçakları yurda yasa dışı yollarla getiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.