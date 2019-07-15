‘Banker Bilo’ filmi Van’da gerçek oldu

Van’da kaçak yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan ve Bangladeş uyruklu 37 kaçak şahıs, ‘Banker Bilo’ filmindeki gibi organizatörler tarafından İstanbul yerine mahalle ortasına terk edildi.

Yurda kaçak yollardan giriş yapan ve organizatörlerle anlaşarak İstanbul’a gitmek isteyen bir grup kaçak şahıs, İpekyolu ilçesi Cevdet Paşa Mahallesine bırakıldı. Mahalle sakinlerinin durumu fark ederek haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, gecenin karanlığında bekleyen 37 Afganistan ve Bangladeş uyruklu şahsı aldı. Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen kaçak şahısların organizatörler tarafından minibüsle getirilip mahalleye bırakıldığı tespit edildi. 1980 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı ve başrollerinde İlyas Salman ile Şener Şen’in oynadığı ‘Banker Bilo’ filmini anımsatan olayda, kaçak şahıslar İl Göç İdaresine teslim edildi.

Polis, kaçak şahısları bırakan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.