0553 313 94 23

Bankaya kurusıkı tabancayla giren zanlı gözaltına alındı

07 Aralık 2018 Cuma 18:14
Bankaya kurusıkı tabancayla giren zanlı gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'da bankaya kurusıkı tabanca ve bıçakla giren zanlı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi'ndeki banka şubesine kurusıkı tabanca ve bıçakla giren Murat Y, güvenlik görevlisi Murat G'ye, daha önce kız arkadaşını sözle taciz ettiği iddiasıyla tehditte bulundu.

Bankadaki görevliler tarafından etkisiz hale getirilen Murat Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, gazetecilerin eylemi neden gerçekleştirdiği sorusu üzerine güvenlik görevlisini vurma kastının olmadığını, korkutmak istediği cevabını verdi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:14
  1. banka
  2. gözaltı
  3. Konya
  4. şüpheli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupalı parlamenterlerden birlik için Magnitsky Yasası çağrısı
    1. Avrupalı parlamenterlerden birlik için..
    2. Çin’den ABD ve Kuzey Kore’ye..
    3. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'de
    4. Avukata FETÖ'den hapis
    5. Borsada endekslerin değişimi
    6. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    7. Kahve alırken bunlara dikkat edin
    8. Borsada günlük işlemler (2)
    9. Borsada günlük işlemler (1)
    10. Bayburt'ta beton mikserinin çarptığı..
    11. Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye..
    12. Galatasaray'dan Demba Ba bombası
    13. Başkentteki belediye otobüsü kazası
    14. Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu..
    15. İstanbul'da DEAŞ militanı yakalandı
    16. Kuyumcular kredi kartında taksit..
    17. GÜNCELLEME 4 - Adana'da belediye..
    18. Bolu'da FETÖ sanığı subaylar hakim..
    19. Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda..
    20. Emine Erdoğan: Ne evimize ne de..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"