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Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı

Adana’da banka ve kurumlara para transferi yapan şirkete ait araca para yüklemesi yapıldığı sırada şirkette görevli bölge sorumlusu B.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:23
Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı

Adana’da banka ve kurumlara para transferi yapan şirkete ait araca para yüklemesi yapıldığı sırada şirkette görevli bölge sorumlusu B.E., 4 milyon 795 bin euroyu alarak kaçtı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan şirketin İç Kontrol Başkanı Hasan Ali Şen, “6 yıldır bizimle birlikte çalışan sorumlu kişi, 4 milyon 795 bin euroyu alarak kaçtı. Bu zamana kadar herhangi şüpheli bir davranışı olmamıştı” dedi.


Dün saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi’nde meydana gelen olayda, para taşıma şirketi tarafından yüksek miktarda para, banka ve kurumlara taşınmak üzere araca yüklendi. Paraların taşındığı sırada aracın başında kalan bölge sorumlusu B.E., araçta kalan iki çuval içerisindeki 4 milyon 795 bin euroyu aldı. İçerisinde 3 kişinin de bulunduğu kendisini bekleyen lüks otomobile binen B.E., paralarla birlikte olay yerinden kaçtı.


B.E.’den haber alınamaması üzerine para taşıma şirketinde çalışan diğer güvenlik görevlileri olaydan 40 dakika sonra durumu polise bildirdi. Olayla bağlantısı olabileceği düşünülen 4 kişi gözaltına alınırken, B.E.’nin beraberindeki 3 kişiyle kaçtığı otomobil, PTT Evleri Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu.



Vurgunu yapan şahsın şüpheli davranışı olmamış


Olayla ilgili açıklamalarda bulunan para taşıma şirketinin İç Kontrol Başkanı Hasan Ali Şen, B.E.’nin 6 yıldır aynı şirkette çalıştığı ve bu zamana kadar herhangi şüpheli bir davranışı olmadığını kaydederek, “Şirkete ait zırhlı araca para yüklenmesi sırasında buranın yöneticisi olan bir şahıs tarafından gerçekleştirildi. İçerisinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuval parayı alarak, yol kenarına yaklaşan araca götürüyor. O günkü transferde çeşitli bankalara ait paralar yükleniyordu” diye konuştu.


Polis olayı gerçekleştiren, içlerinde B.E.’nin de bulunduğu 4 şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:23
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