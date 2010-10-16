Bankaların haksız yere aldığı hesap işletim ücretini geri alın

Sakarya’da Adem Yalçın adlı bir vatandaş, Doğuş Grubu’na ait Garanti Bankası’nın hesabından "hesap işletim ücreti" adı altında kestiği parayı geri almak için giriştiği hukuk mücadelesini kazandı. Böylelikle bankaların "hesap işletim ücreti" gibi adlar altında müşterileri hesaplarından kestiği paraların "hırsızlık olduğu" resmen tescillenmiş oldu.



GARANTİ, KARARA RAĞMEN DİRETTİ AMA...



Garanti Bankası, müşterisi Adem Yalçın’ın hesabından "hesap işletim ücreti" adı altında 29 TL kesti. Adem Yalçın da haksız, hukuki hiçbir dayanağı bulunmayan bu kesintinin iade edilmesi için Adapazarı Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na müracaat etti. Başvurusu oybirliği ile lehine karara bağlandı. Garanti Bankası buna rağmen parayı ödememekte diretti. Adem Yalçın yılmayarak, avukatını devreye soktu ve avukatı kararı icraya taşıdı. Adem Yalçın’ın avukatı 29 TL’yi masrafları ile birlikte iade aldı.



İYİ NİYETTEN UZAK, HAKSIZ ŞART NİTELİĞİNDE



Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın kararı şöyle: "Sözleşmede şikayet konusu Hesap İşletim Ücretinden bahsedildiği fakat miktarının yazılı olmadığı, sözleşmenin vergi, komisyon ve masrafa ilişkin hükümler bölümünün 3.2 maddesinin 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun madde 6 gereği müzakere edilmeyen, iyi niyet kurallarına aykırı haksız şart niteliğinde olduğu, bankanın zaten müşterinin hesabında bulunan parayı kullanabildiği ve vadesiz hesaplarda bu kullanım karşılığı müşteriye herhangi bir ödemede bulunmadığı ve hesapta para bulunması sebebiyle raporlama ve bulundurma maliyetinden dolayı talep edilebilecek bir ücret hakkı bulunamayacağından talebin kabulüne, bankanın yıllık işletim ücreti adı altında tüketiciden tahsil ettiği 29.00 TL’nin iadesine, kararın taraflara tebliğine oy birliği ile karar verildi."



SİZ DE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA BAŞVURUN



Adem Yalçın adlı vatandaşın hukuk zaferi diğer mağdur vatandaşlar için de bir yol, bir emsal teşkil edebilecek. Bankaların hesaplarından "hesap işletim ücreti" adı altında kesinti yapması halinde tüm kaymakamlıklarda bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na müracaat ederek, haklarını arayabilirler.