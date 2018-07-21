Bankaların bedelli kredisi ödeme koşulları nedir?

AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, son dakika olarak açıkladığı bedelli askerlik konusuna ilişkin,"Yaş 25, ücret 15 bin TL, 25 gün de askerlik olacak" ifadesini kullandı. Bedelli askerlik başvuru süresi ise 3 ay olacak. 15 Bin TL'lik ücret için bankalar da kredi desteği sunacak. Bankaların bedelli kredisinde sunacağı ödeme koşulları ise düzenlemenin yasalaşmasının ardından açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli düzenlemesinden yararlanacakların askerlik yapacakları eğitim birlikleri ise Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek. Düzenleme kapsamında başvuru süresi ise 3 ay olacak. 15 Bin TL'lik ücret için bankalar da kredi desteği sunacak. Bankaların bedelli kredisinde sunacağı ödeme koşulları ise düzenlemenin yasalaşmasının ardından açıklanacak.

"AİLELERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklaması Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın’dan gelmişti. Aydın, bedelli askerlik konusunda yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerlik tasarısının yakın zamanda yasalaşmasının beklendiğini belirtti ve bankacılık sektörünün bedelli askerlik uygulamalarına yaklaşımıyla ilgili açıklamada bulundu. Uygulamanın finansmanı açısından değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır” ifadelerine yer vermişti.

Aydın şunları kaydetti: “Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğin teminatı olan gençlerin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve iş gücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edeceğiz.”