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Bankalardan tarihinin en iyi kasım karı

Bankacılık sektörü 4,8 milyar liralık net karla en yüksek kasım ayı rakamına ulaştı - Yılın 11 ayında sektörün faiz geliri 329,5 milyar lirayı, toplam faiz gideri de 197,4 milyar lirayı aştı - Bankaların mevduata verdiği faiz yılın 11 ayında yüzde 58,6'lık artışla 134 milyar lira oldu

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:06
Bankalardan tarihinin en iyi kasım karı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık sektörü 4,8 milyar liralık net karla en yüksek kasım ayı rakamına ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankalar 4 milyar 803 milyon liralık net karla en yüksek kasım ayı rakamını elde etti. Geçen yılın kasım ayında 4 milyar 29 milyon lira net kar elde eden sektör, karını yüzde 19,2 artırdı.

Bu yılın 11 ayında bankaların karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,2 artarak 45 milyar 188 milyon liradan 50 milyar 695 milyon liraya yükseldi.

Verilere göre, bankaların ocak-kasım döneminde elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 47,7 arttı. Geçen yılın 11 ayında 223,2 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın aynı döneminde 329,6 milyar liraya çıktı.

Bankalar yılın ocak-kasım döneminde kredilerden 255 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 51,5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10 milyar lirası kredi kartlarından, 33,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 160,3 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların takipteki alacaklardan alınan faiz aynı dönemde yüzde 274,3 artarak 1 milyar 67 milyon liradan 3 milyar 995 milyon liraya yükseldi.


- Bankalar mevduata 134 milyar lira ödedi

Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 197,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı da yüzde 58,6 artışla 134 milyar lirayı aştı.

Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 67,9'u mevduata ve yüzde 10,9'u bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, kasım sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 artarak 132,1 milyar liranın üzerini gördü.


- Personel gideri 25,3 milyar lira


BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,2 artarak 100 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı giderlerin yaklaşık 4'te biri personel giderlerinden oluştu. Söz konusu gider, kasım sonunda yüzde 13,9 artışla 22,2 milyar liradan 25,3 milyar liraya yükseldi.

Kasım sonu itibarıyla bankaların verdiği ücret ve komisyonların tutarı 10,5 milyar lira, diğer faiz dışı giderler de 28,1 milyar lira oldu.

Kasım dönemleri itibarıyla bankacılık sektörünün net dönem karı ve bir önceki döneme göre değişimleri şöyle:

DönemAylık Net Kar (Milyon TL)
Kas.131.568
Kas.141.884
Kas.152.676
Kas.162.975
Kas.174.029
Kas.184.803


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:06
  1. BDDK
  2. faiz geliri
  3. kar
  4. Mevduat

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