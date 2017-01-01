Bankalar insafsızlıkları ile baş başa kaldılar

İnşaat firmaları gösterdikleri fedakârlıkla ekonomide normalleşme sürecine katkıda bulunurken, bankalar bunun tam tersini yaparak faiz hadlerini günden güne yükseltmeyi tercih etti. Enflasyonla topyekûn mücadele kampanyasının etkisini gösterdiği bugünlerde adeta yangına körükle giden 5 banka, konut kredisi faiz oranlarını artırdı. Bankaların konut kredisi faiz oranlarının ortalaması yüzde 2,68 seviyesine ulaştı. Devlet bankaları yüzde 2 faizle kredi verirken, özel bankalarda bu oran yüzde 3,5’a kadar çıktı. Üç ay önce yüzde 1 seviyesinde olan oranların artışından en çok tüketiciler etkilendi. Üç ay önce 100 bin liralık 120 ay vadeli konut kredisinin geri ödemesi toplamı 169 bin 440 lira iken bu hafta itibariyle geri ödeme bedeli 262 bin 560 liraya kadar çıktı. Bu durum faizin herkesin emeği sömürücü düzenin aracı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kampanyaya destek vermediler

Gayrimenkul sektörünün gelişmesinde büyük rol oynayan Emlak Konut GYO öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle devam eden “Türkiye İçin Kazanç Vakti Kampanyası” bu yönüyle bile avantajlarla dolu görünüyor. Bankalar böylesine büyük fedakârlıkla yürütülen kampanyaya destek vermedi. Şirketler kendi bünyelerinde taksitlendirme yaparak piyasayı canlı tutmaya çalışıyor. Eylül ayının sonunda açıklanan verilere göre kampanya kapsamında 1 ayda yaklaşık 5 bin konut satıldı. Kampanya bitiminde bu rakamın 10 bini geçmesi bekleniyor. Emlak Konut GYO ise hedeflediği üç bin konut satışının yarısına ulaştı. Önümüzdeki 17 gün içinde satış hedefini gerçekleştirmek için avantajlarla dolu tanıtım seferberliğine hız verilecek.