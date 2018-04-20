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Bankadan feci hata! 35 milyar dolar yanlış hesaba gönderildi!

Deutsche Bank, geçen ay rutin ödemesi olan 35 milyar doları yanlış hesaba yolladı.

20 Nisan 2018 Cuma 10:07
Bankadan feci hata! 35 milyar dolar yanlış hesaba gönderildi!

Hatalı transfer Deutsche Bank günlük teminatlarını gerçekleştirdiği esnada, Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce yaşandı. CEO John Cryan’ın son haftasında gerçekleştirilen hatalı gönderim hemen fark edildi ve maddi bir kayıp yaşanmadı. Deutsche Bank adına açıklama yapan Charlie Olivier, "Operasyonel hata Deutsche Bank asli hesabı ve Deutsche Bank Eurex hesabı arasında yaşanmıştır. Hata saniyeler içerisinde fark edilmiştir ve düzeltilmiştir. Bu hatanın neden yaşandığına dair nedenleri dikaktli bir biçimde gözden geçirdik ve tekrarlanmaması için önlemler aldık" dedi. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:07
  1. Deutsche Bank

YORUM YAZ

  • hilmihilmi5 sa önce
    Aaaa bende diyorum bu hesabımdaki fazla bakiye nerden gelmiş..Hesabımda 35 milyar dolarcık para fazla vardı sebebi buymuş demek ki..ee hadi bana eyvallah ozaman ..Şöyle bir Hawaii yapıp geliyim..baayy :))
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