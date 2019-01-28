Bankadan çıkan kadının boğazına bıçak dayayıp gasbetmek istedi Adana'da bankadan 100 bin lira çeken kadını takip edip gasbetmeye çalışan şüpheliyi polis kısa sürede yakaladı

ADANA (AA) - Adana'da banka şubesinden 100 bin lira çeken kadını takip edip boğazına bıçak dayayarak gasbetmeye çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, Gülhan G, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir banka şubesine gelerek hesabındaki 100 bin lirayı çekip ayrıldı. Gülhan G'yi takip eden Şehmuz A, banka önünde boğazına bıçak dayayarak parasını alıp kaçmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan Şüpheli Şehmuz A. ve parası çalınmak istenen Gülhan G. emniyete götürüldü.



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