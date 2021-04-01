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Ekonomi Bankada parası olanlara müjde! Vergide süre uzadı
Ekonomi

Bankada parası olanlara müjde! Vergide süre uzadı

Bankada Türk Lirası parası olanlara yönelik olarak teşvik edici adımlar devam ediyor. Türk Lirası mevduatlardaki stopaj vergisindeki indirim süresi 2 ay daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 08:03:00 -
Bankada parası olanlara müjde! Vergide süre uzadı

Türk Lirası olarak bankaya yatırılan mevduatların artırılması ve teşvik edilmesi için geçtiğimiz Ekim ayında devreye giren ve 31 Mart 2021'e kadar uzatılan Türk Lirası mevduata stopaj avantajı 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre stopaj vergisi avantajı 2 ay daha sürecek.

Buna göre, Ekim 2020’de getirilen ve 6 ay uygulanan düzenlemeye göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli  hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli  hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli  hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilmişti. Bu durum iki ay daha devam edecek.

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