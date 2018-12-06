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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 35 milyar 856 milyon 872 bin lira azalarak 2 trilyon 38 milyar 695 milyon 989 bin liraya geriledi - Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 709 milyon dolar azalarak 188 milyar 524 milyon dolara düştü

06 Aralık 2018 Perşembe 15:10
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 35 milyar 856 milyon 872 bin lira azalarak 2 trilyon 38 milyar 695 milyon 989 bin liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 30 Kasım ile biten haftada 35 milyar 856 milyon 872 bin lira azalarak, 2 trilyon 74 milyar 552 milyon 861 bin liradan 2 trilyon 38 milyar 695 milyon 989 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,02 azalışla 1 trilyon 22 milyar 369 milyon 571 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 3,60 düşüşle 911 milyar 286 milyon 630 bin liraya indi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 709 milyon dolar azalarak 188 milyar 524 milyon dolara geriledi. Bunun 174 milyar 440 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 84 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 145 milyar 898 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 222 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 16 milyar 942 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 378 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler azaldı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,09 azalışla 387 milyar 310 milyon 452 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,65 düşüşle 334 milyar 847 milyon 63 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,29 artışla 132 milyar 942 milyon 724 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 178 milyar 422 milyon 678 bin lirası konut, 5 milyar 547 milyon 765 bin lirası taşıt ve 203 milyar 340 milyon 9 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 30 Kasım ile biten haftada 12 milyar 779 milyon 11 bin lira azalarak 2 trilyon 298 milyar 625 milyon 159 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,52 artış gösterdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:10
  1. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı
  2. Haftalık
  3. TCMB

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