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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 15,8 milyar lira artarak 2 trilyon 132,2 milyar liraya çıktı - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı geçen hafta 1 milyar 555 milyon dolar artarak 192 milyar 296 milyon dolara yükseldi

17 Ocak 2019 Perşembe 15:22
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 15 milyar 788 milyon 894 bin lira artarak 2 trilyon 132 milyar 220 milyon 896 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 11 Ocak ile biten haftada 15 milyar 788 milyon 894 bin lira artarak, 2 trilyon 116 milyar 432 milyon 2 bin liradan 2 trilyon 132 milyar 220 milyon 896 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,15 artışla 1 trilyon 41 milyar 791 milyon 630 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,20 yükselişle 987 milyar 575 milyon 503 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 555 milyon dolar artarak 192 milyar 296 milyon dolara yükseldi. Bunun 177 milyar 207 milyon doları mevduat bankaları ve 15 milyar 89 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 148 milyar 818 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 48 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 387 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 954 milyon dolar oldu.


- Taksitli ticari krediler arttı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,14 azalışla 382 milyar 114 milyon 748 bin liraya indi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,07 artışla 331 milyar 637 milyon 844 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1 azalışla 131 milyar 873 milyon 808 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 175 milyar 25 milyon 628 bin lirası konut, 5 milyar 482 milyon 385 bin lirası taşıt ve 201 milyar 606 milyon 735 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 11 Ocak ile biten haftada 12 milyar 850 milyon 391 bin lira artarak 2 trilyon 325 milyar 692 milyon 701 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,78 artış gösterdi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:22
  1. haftalık para ve banka istatistikleri
  2. TCMB

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