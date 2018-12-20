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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 545 milyon 85 bin lira artarak 2 trilyon 97 milyar 3 milyon 344 bin liraya yükseldi - Bankalarda bulunan YP mevduatı geçen hafta 303 milyon dolar azalışla 189 milyar 175 milyon dolara düştü

20 Aralık 2018 Perşembe 15:03
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 545 milyon 85 bin lira artarak 2 trilyon 97 milyar 3 milyon 344 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Aralık ile biten haftada 14 milyar 545 milyon 85 bin lira artarak, 2 trilyon 82 milyar 458 milyon 259 bin liradan 2 trilyon 97 milyar 3 milyon 344 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,72 artışla 1 trilyon 41 milyar 152 milyon 830 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,13 yükselişle 951 milyar 541 milyon 896 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 303 milyon dolar azalarak 189 milyar 175 milyon dolara geriledi. Bunun 174 milyar 879 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 296 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 146 milyar 692 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 202 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 16 milyar 993 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 992 milyon dolar oldu.


- Taksitli ticari krediler azaldı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,05 artışla 385 milyar 983 milyon 67 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,19 düşüşle 333 milyar 475 milyon 206 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,01 artarak 131 milyar 295 milyon 136 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 177 milyar 407 milyon 508 bin lirası konut, 5 milyar 518 milyon 706 bin lirası taşıt ve 203 milyar 56 milyon 853 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 14 Aralık ile biten haftada 9 milyar 758 milyon 631 bin lira artarak 2 trilyon 317 milyar 381 milyon 881 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,44 artış gösterdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:03
  1. Bankacılık Sektörü
  2. haftalık para ve banka istatistikleri
  3. TCMB

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