0553 313 94 23

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 16 Ağustos itibarıyla 2 trilyon 489 milyar 532 milyon liraya yükseldi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 314 milyar 639 milyon lira oldu

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:52
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 7 milyar 869 milyon lira artarak 2 trilyon 489 milyar 532 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Ağustos ile biten haftada 7 milyar 869 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liradan 2 trilyon 489 milyar 532 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 37 milyar 401 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 314 milyar 639 milyon lira oldu.


- Tüketici kredileri arttı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Ağustos ile biten haftada 977 milyon lira artarak 402 milyar 547 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 178 milyar 421 milyon lirası konut, 5 milyar 875 milyon lirası taşıt ve 218 milyar 249 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 369 milyon lira azalarak 377 milyar 619 milyon liraya geriledi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,5 azalarak 110 milyar 475 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 48 milyar 190 milyon lirası taksitli, 62 milyar 284 milyon lirası taksitsiz oldu.


- Yasal öz kaynaklar arttı


BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 120 milyar 636 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 81 milyar 507 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 131 milyon lira artarak 578 milyar 833 milyon liraya yükseldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:52
  1. BDDK
  2. kredi hacmi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han Şeyhun’un terörizmle istikrarlı mücadelenin sonucunda ele geçirilmesi memnuniyetle karşılanmalı" dedi.
    1. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han..
    2. Terör yandaşları umudunu onlara..
    3. Yağlı cilt kabusundan kurtulmanın 5..
    4. Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar..
    5. Açık öğretim okulları kayıtları başladı
    6. Ofis çalışanlarında diyabet riski
    7. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    8. Marmaris'te orman yangını
    9. "Erdoğan'a Allah akıl fikir versin"..
    10. Semiz: "Çaybaşı daha yaşanabilir ve..
    11. Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden..
    12. 4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı..
    13. İnegöl’de 82 araçlık otopark hizmete..
    14. Pendik’te takla atan araç karşı..
    15. Van Kalesi’nde mahsur kalan vatandaş..
    16. Caminin avizelerini çaldı
    17. Kaymakam Yazar ve Rektör Özdemir,..
    18. Kanalda boğulan gencin cesedine..
    19. Ev işi yapmak erken ölüm riskini..
    20. Manisa’da ‘Beton yol’ uygulaması devam..
    21. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    22. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
    23. Başkent’te pazar yeri kavgası: 5 yaralı
    24. GÜNCELLEME - Edremit Körfezi'nde..
    25. Diyarbekirspor yeni sezondan umutlu
    26. Başkan Bulut’un Mercidabık Zaferi..
    27. SOLOTÜRK, Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı
    28. Fenerbahçe'den altyapıya 17 transfer
    29. PFDK kararları açıklandı
    30. Umurbey Belediyesi şirket..
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal