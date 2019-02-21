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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 Şubat itibarıyla 2 trilyon 392 milyar 883 milyon liraya yükseldi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 91 milyar 80 milyon liraya çıktı

21 Şubat 2019 Perşembe 15:05
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 11 milyar 768 milyon lira artarak 2 trilyon 392 milyar 883 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Şubat ile biten haftada 11 milyar 768 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 381 milyar 115 milyon liradan 2 trilyon 392 milyar 883 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 29 milyar 634 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,43 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 91 milyar 80 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri azaldı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 15 Şubat ile biten haftada 1 milyar 563 milyon lira azalarak 394 milyar 584 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 184 milyar 646 milyon lirası konut, 6 milyar 309 milyon lirası taşıt ve 203 milyar 628 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 257 milyon artarak 365 milyar 860 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,79 azalarak 101 milyar 927 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 907 milyon lirası taksitli, 59 milyar 19 milyon lira taksitsiz oldu.


- Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,52 artarak 101 milyar 87 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 68 milyar 877 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 162 milyon lira azalarak 514 milyar 890 milyon liraya indi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:05
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