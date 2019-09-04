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Bankacılık sektörünün aktif toplamı 7 ayda yüzde 7,8 büyüdü

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla 4 trilyon 169 milyar 894 milyon liraya çıktı - Sektörün net karı, 7 ayda 28 milyar 236 milyon lira oldu

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:22
Bankacılık sektörünün aktif toplamı 7 ayda yüzde 7,8 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla yüzde 7,8 artışla 4 trilyon 169 milyar 894 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, temmuz ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, temmuz sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 169 milyar 894 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 302 milyar 468 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 489 milyar 509 milyon lira, menkul değerler 589 milyar 928 milyon lira oldu. 2018 sonuna göre menkul değerler toplamı yüzde 23,5, sektörün aktif büyüklüğü yüzde 7,8, krediler toplamı da yüzde 4 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,42 oldu.

- Sektörün net karı 28 milyar 236 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, temmuzda 2018 sonuna göre yüzde 11 artarak 2 trilyon 260 milyar 373 milyon liraya yükseldi.

2018 sonuna göre öz kaynak toplamı, yüzde 7,7 artarak 454 milyar 546 milyon liraya ulaştı.

Temmuz 2019 döneminde sektörün dönem net karı 28 milyar 236 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 18,19 seviyesinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:22
  1. Bankacılık Sektörü
  2. BDDK
  3. kredi hacmi
  4. Mevduat

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