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Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü geçen yıl 3 trilyon 867 milyar 135 milyon lira oldu - Sektörün dönem net karı 2018'de 53,5 milyar lira oldu

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:31
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü geçen yıl 3 trilyon 867 milyar 135 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, aralık ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, aralık sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 867 milyar 135 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 sonuna göre 609 milyar 292 milyon lira arttı.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 394 milyar 740 milyon lira, menkul değerler 477 milyar 873 milyon lira oldu. 2017 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 18,7, krediler yüzde 14,1 ve menkul değerler toplamı yüzde 19 yükseldi.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı, aralıkta yüzde 3,87 düzeyinde gerçekleşti.


- Sektörün dönem net karı 53 milyar 522 milyon lira oldu


Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat aralıkta 2017 sonuna göre yüzde 19 artarak 2 trilyon 35 milyar 965 milyon lira oldu.

2017 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 17,4 artarak 421 milyar 185 milyon liraya ulaştı.

Aralık 2018 döneminde sektörün dönem net karı 53 milyar 522 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 17,27 seviyesinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:31
  1. BDDK
  2. Piyasalar
  3. Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergeleri

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