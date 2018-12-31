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Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,8 trilyon lira oldu

BDDK verilerine göre, kasımda Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 3,8 trilyon lira oldu - Sektörün dönem net karı 11 ayda 50,7 milyar lira oldu

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,8 trilyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü kasım sonu itibarıyla 3 trilyon 842 milyar 639 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, kasım ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, kasım sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 842 milyar 639 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 sonuna göre 584 milyar 796 milyon lira arttı.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 385 milyar 194 milyon lira, menkul değerler 464 milyar 731 milyon lira oldu. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 18, krediler yüzde 13,7 ve menkul değerler toplamı yüzde 15,7 yükseldi.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı, kasımda yüzde 3,7 düzeyinde gerçekleşti.


- Sektörün dönem net karı 50 milyar 695 milyon lira oldu


Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat kasımda geçen yıl sonuna göre yüzde 16,6 artarak 1 trilyon 995 milyar 199 milyon lira oldu.

2017 yıl sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 16,4 artarak 417 milyar 916 milyon liraya ulaştı. Kasım 2018 döneminde sektörün dönem net karı 50 milyar 695 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,21 seviyesinde gerçekleşti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
  1. aylık
  2. BDDK
  3. Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergeleri

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