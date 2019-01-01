Bankacılar vatandaşın aklını çeliyor

Gayrimenkul sektöründe durgunluğu aşmak için ellerindeki stokları makul fiyatlardan satmak isteyen birçok firma tüketiciler için kampanyalar düzenliyor.

Bazı kampanyalarda peşin alım avantajı sunulurken, bazılarında finansal yönlü iç dinamikler seferber ediliyor. Banka şubeleri ise vatandaşların elindeki parayı kasalarına koymak için birbiriyle yarışıyor. Ev satın alacak vatandaşlara, ‘Artık konut kazandırmıyor, gel sana yüksek faizle kazancın kapısını açalım’ vaadiyle yaklaşıp hem evin satılmasını engelliyor, hem de tüketiciyi geçici bir kazancın ağına düşürüyor. Oysa uzmanlar, faiz gelirlerinin geçici olduğuna vurgu yaparak, ‘Gerçek anlamda kazanç elde etmek isteyenler, kısa günün kârı olacak faizi bir tarafa bırakıp, gelecek yıl toparlanacak gayrimenkule yönelin. Çünkü gayrimenkulde dipten dönüş çok yakında başlayacak’ mesajını veriyor. Bu konuda Yeni Akit’e konuşan Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Şunu herkes bilmeli ki, müteahhitler sanıldığı gibi yüksek kazançlar elde etmiyor. Bilakis böyle bir dönemde kazançlı çıkanlar konut alıcılarıdır. Bizler, bugün 100 dairenin satışını yapsak, elimize geçecek para ile 60 daire bile yapamayız. Piyasada maliyet ve satış rakamları makasının açıldığı bir dönemde yatırımcılar için fırsatlar kapıda” dedi. Bankaların uyguladığı faiz oranlarının yüksekliğine de dikkat çeken Babacan, “Şimdi kral tüketici. Satın alacağı dairenin ödeme planını bile o yapıyor. Bir noktada uzlaşıp ilerliyoruz. Faiz yerine kendi imkânlarımızla oluşturduğumuz alım seçenekleri de mevcut. Örneğin; bir kısmı Millet Bahçesine dönüştürülecek olan Atatürk Havalimanı’na komşu konumdaki Port Royal projemizde 60 ay vade farksız, sıfır faiz ile daire satışlarına başladık. Bir yıl sonra evini teslim alacak olan vatandaşlar, dairelerini kiraya verdikleri takdirde taksitinin bir kısmını da karşılamış olacak” değerlendirmesinde bulundu.