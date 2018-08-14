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Banka vurguncularına dev darbe!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye’nin en büyük bankalarının internet sitelerini kopyalayarak ve sahte çağrı merkezi kurarak milyonlarca liralık vurgun yapan bir şebekeyi çökertti.

14 Ağustos 2018 Salı 09:40
Banka vurguncularına dev darbe!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye’nin en büyük bankalarının internet sitelerini kopyalayarak ve sahte çağrı merkezi kurarak milyonlarca liralık vurgun yapan bir şebekeyi çökertti. Şebekenin 6 bin kişinin hesabı üzerinden 45 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. 38 kişi tutuklandı. Şebekenin vurgun yöntemleri detaylarıyla ortaya çıkarıldı.

11 BANKA, 6 BİN MAĞDUR

İl Jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmalar neticesinde vatandaşların banka hesaplarına girerek başka hesaplara transferler yapan bir şebekenin izine ulaştı. Şebekenin İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Gaziantep’te faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şebekeyi takibe alan İl Jandarma ekiplerinin tespitlerine göre şebeke; aralarında Türkiye’nin en büyük bankalarının da bulunduğu 11 ayrı bankanın internet sitelerinin sahtesini yaparak, Facebook, instagram gibi sosyal medya mecralarına verdiği reklamlar üzerinden vatandaşları kendi yaptıkları sahte internet sitelerine yönlendiriyordu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:40
  1. Kırklareli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Banka vurguncuları
  6. dev operasyon
  7. tutuklama

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