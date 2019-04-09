Banka kasasındaki altınlar ile 150 bin lira alan dolandırıcılar yakalandı

Muğla’da telefonla ile aradıkları kardeşleriterör örgütünün adlarına kredi kartı çıkarttığını söyleyerek korkutup kandırarak 150 bin lira para ile banka kasasında bulunan yüklü miktarda altınları alan 2 kişi Samsun’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’da yaşayan Ö. B.(82) ve kardeşi G.B’yi (94) telefonla arayan dolandırıcılar terör örgütlerinin adlarına kredi kartı çıkartıp örgüt adına alış veriş yaptıklarını söyleyerek korkutup kandırarak banka hesabınızı inceleyeceklerini söyleyerek önce 100 bin lira parayı evinin önünden elden teslim aldılar. Dolandırıcılar daha sonra da 50 bin lira daha parayı elden teslim aldılar. Dolandırıcılar aldıkları toplam 150 bin lira parayla da yetinmeyip söz konusu kardeşlerin bankadaki kasada bulunan 70 adet altın bilezik 60 adet çeyrek altın, 100 adet Cumhuriyet altınını belirledikleri adreste elden teslim alıp kayıplara karıştılar. Muğla polis şikayet üzerine dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Mehmet S. ve Umut S.’nin kimliğini tespit etti. 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’ndeki bir otelde yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet S. ve Umut S.’niın üzerlerinde 20 bin lira para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.