Bank of America'dan potrolü olmayan ülkelere kara haber

Bank of America analistleri, Brent petrolünün fiyatının 2021'de varil başına 70 dolara yükselebileceğini ve birkaç yıl içinde fiyatının varil başına 100 dolara yükseleceğini düşünüyor.

Analistler, ekonomiyi canlandırmak ve temelleri iyileştirmek için programların başlatılması nedeniyle gelecekte petrol fiyatlarının yükseleceğine inanıyor. Uzmanlar ayrıca, Teksas'ta hammadde üretiminin anormal soğuk hava koşulları ve OPEC + ülkelerinin üretim kısıtlamaları nedeniyle askıya alınması nedeniyle petrol fiyatlarının yükseleceğini iddia ediyor.

Bugün itibariyle uluslararası piyasalarda petrolün varil fiyatı 65 dolar civarında bulunuyor. Bank of America analistleri, OPEC kararı ve koronavirüs sonrası büyümeye olan ihtiyaç nedeniyle petrolün 2021'de 70 doları aşacağını, 2021 sonuna doğru ise bu fiyatın daha da üstünü göreceğini tahmin ediyor. Bir kaç yıl içinde ise petrol fiyatlarının 100 doları bulması bekleniyor.