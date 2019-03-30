Bangsamoro'da meclis üyeleri Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

ANKARA (AA) - Filipinler'de ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) parlamentosunun açılışında meclis üyeleri Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı Hacı Murat İbrahim ve meclis üyeleri parlamentonun açılışında düzenlenen ikinci oturumunda Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek görevlerine başladı.

Hacı Murat İbrahim'in kürsüde okuduğu yemin metnini tüm meclis üyeleri tekrarladı.

Konuşmasında, Müslüman Mindanao'daki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nde kapsamında özellikle rüşvet ve yolsuzlukla mücadele başta olmak üzere kendisine verilen görev ve sorumlulukları, özveri, dürüstlük, adalet ve doğrulukla gerçekleştireceğini dile getiren İbrahim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgedeki tüm insanların meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağım. Yasa dışı uyuşturucu kullanımına ve diğer toplumsal kötülüklerinin yaygınlaşmasına şiddetle karşı koyacağım. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin topraklarında ve tüm ülkede her zaman barış ve güvenliği teşvik etmeye ve sürdürmeye gayret göstereceğim. Rabbim bana yardım et."

- Bangsamoro Geçiş Hükümeti bölgeyi 3 yıl yönetecek



Ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi bölge valisinden fiilen devralmıştı.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) başbakanlığına atanan İbrahim'in, 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.



80 üyeden oluşan geçiş hükümetinin 41 üyesi Moro İslami Kurtuluş Cephesinden (MİKC), 39 üyesi merkezi hükümetten oluşuyor.