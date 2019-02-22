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"Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin oluşturulması Filipinler halkı için tarihi fırsat"

BM Genel Sekreter Sözcülüğü:- "(Bangsamoro Geçiş Otoritesinin oluşturulması) Bu, Filipinler'in güneyinde sürekli bir barışa giden yolda dönüm noktası niteliğinde bir başarı olduğu kadar, Filipinler halkı için de tarihi bir fırsattır"

22 Şubat 2019 Cuma 23:11
"Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin oluşturulması Filipinler halkı için tarihi fırsat"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Filipinler'in güneyinde yapılan referandumun ardından bölgeyi yönetecek Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin (BTA) kurulmasına ilişkin, "Bu, Filipinler'in güneyinde sürekli bir barışa giden yolda dönüm noktası niteliğinde bir başarı olduğu kadar, Filipinler halkı için de tarihi bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in BTA'nın kurulması nedeniyle Filipinler hükümeti, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), Bangsamoro Geçiş Komitesi, sivil toplum grupları ve yerel toplulukları tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu, Filipinler'in güneyinde sürekli bir barışa giden yolda dönüm noktası niteliğinde bir başarı olduğu kadar, Filipinler halkı için de tarihi bir fırsattır." ifadesine yer verildi.

BM'nin, Bangsamoro Organik Yasası'nın uygulanması için Filipinler hükümetini desteklemeyi sürdüreceği vurgulanan açıklamada, barış, demokratik yönetim ve insan haklarına saygı konusunda başarılı olması için BTA'nın kapasitesinin oluşturulmasına yardımcı olmaya devam edileceği kaydedildi.

- Filipinler'de BTA ataması

Filipinler'in güneyindeki Moro Müslümanlarına daha kapsamlı bir özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunun ardından Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte, bugün bölgeyi yönetecek Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin (BTA) üyelerini atamıştı.

Başkent Manila'daki başkanlık sarayı Malacanang'da düzenlenen törende, BOL kapsamında Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) yerine kurulan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'ni (BARMM) 3 yıl yönetecek geçiş hükümetinin 80 üyesi yemin etmişti.

BTA'nın 80 üyesinin 41'i MİKC'den ve 39'u Filipinler hükümetinden seçilmişti.

BOL referandumu, 21 Ocak ve 6 Şubat tarihlerinde yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:11
  1. Bangsamoro
  2. Filipinler
  3. Moro İslami Kurtuluş Cephesi

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