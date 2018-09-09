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Bangladeş’ten, Myanmar’a baskı çağrısı

Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina, içlerinde İslam Kalkınma Bankası’nın da bulunduğu pek çok uluslararası kurumu, Myanmar’a Rohingya Müslümanlarını teslim etmesi konusunda baskı yapmaya çağırdı

09 Eylül 2018 Pazar 23:08
Bangladeş’ten, Myanmar’a baskı çağrısı

Münübe Yılmaz

Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina İslam Kalkınma Bankası (İKB)'nin Bangladeş'teki merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Myanmar hükümetinin, ülkelerine geri dönmek isteyen Rohingya Müslümanlarına yönelik baskıcı tavırları ve insanlık dışı muamelelerine karşı durmak adına, başta İslam Kalkınma Bankası olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu. “Zor şartlara rağmen, sınır kapılarımızı Rohingya Müslümanları için açtık ve onlara güvenli bir şekilde kalmaları için kamp alanları kurduk” açıklamasında bulunan Bangladeş Başbakanı, uluslararası kuruluşların da Myanmar üzerinde baskı oluşturması gerektiğinin altını çizdi. Geçen sene Ağustos ayından bu yana, 700.000’den fazla Rohingya Müslümanının Myanmar’dan kaçarak, Bangladeş’e sığındığını aktaran Hasina, “ İslam Kalkınma Bankası Myanmar’ın bu soykırımına artık sessiz kalmamalı” dedi. İslam Kalkınma Bankası, Bangladeş ve Malezya’ya destek olarak, Rohingyalı Müslümanların bulunduğu mülteci kamplarına özellikle eğitim ve sağlık alanında yardım yaptıklarını dile getirerek, iki ülkenin hükümeti ile olan çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Rohingya Müslümanlarının iade edilmesi ile ilgili Cuma günü açıklama yapan soyirimci Myanmar hükümeti ise, Rohingya Müslümanlarının Bangladeş’e gönderilmesinin insanlığa karşı işlenecek büyük bir suç olacağını belirtti.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 23:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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