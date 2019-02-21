Bangladeş’teki yangın faciasında ölü sayısı 81’e yükseldi Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde tarihi bir binada başlayan ve kısa sürede çevredeki binalara yayılan yangında ölü sayısı 81’e yükseldi.

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde tarihi bir binada başlayan ve kısa sürede çevredeki binalara yayılan yangında ölü sayısı 81’e yükseldi.

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan ve kısa sürede yayılan yangın faciasında ölü sayısı artıyor. Feci yangında 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 41 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Doktorlar çoğu yaralının durumunun kritik olduğunu belirtiyor.

İtfaiye görevlisi Mahfuz Riven, yangının gaz tüpünün patlaması sonucu 5 katlı binanın zemin katında bulunan kimyasal depoya hızla yayıldığını belirtti.

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