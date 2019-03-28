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Bangladeş’teki yangın faciasında 5 kişi öldü

Bangladeş’in başkenti Dakka’da 22 katlı binada çıkan yangında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:59
Bangladeş’teki yangın faciasında 5 kişi öldü

Bangladeş’in başkenti Dakka’da 22 katlı binada çıkan yangında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Bangladeş’in başkenti Dakka’da 22 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı. Binadakiler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kendi çabalarıyla binadan kaçma girişimde bulunanlardan bazıları düşerek ciddi şekilde yaralandı. Yangının çıktığı Banini bölgesindeki Kemal Atatürk Caddesi’nde yüzlerce kişi binadakileri kurtarmak için yardıma koştu. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, yangın faciasında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:59
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