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Bangladeş'teki dang humması salgını

Ülke genelinde son 24 saatte dang humması nedeniyle 783 kişi hastanelere başvurdu- Salgında vaka sayısı 72 bin 745'e yükseldi

03 Eylül 2019 Salı 14:58
Bangladeş'teki dang humması salgını

ANKARA (AA) - Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle 783 kişinin hastanelere başvurduğu ve yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 72 bin 745'e yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 783 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-3 Eylül tarihlerinde kaydedilen vaka sayısının ise 72 bin 745 olduğu, bu vakalardan 57'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalık nedeniyle ülke genelinde halen 3 bin 746 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise ölü sayısının 130 civarında olduğunu ileri sürüyor.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:58
  1. Bangladeş
  2. Dang humması

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