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Bangladeş'teki dang humması salgını

Ülke genelinde son 24 saatte dang humması nedeniyle bin 251 kişi hastanelere başvurdu - Salgında vaka sayısı 64 bin 765'e yükseldi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:39
Bangladeş'teki dang humması salgını

ANKARA (AA) - Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle bin 251 kişinin hastanelere başvurduğu ve yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 64 bin 765'e yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle bin 251 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-26 Ağustos döneminde kaydedilen vaka sayısının 64 bin 765 olduğu, bu vakalardan 52'sinin ölümle sonuçlandığı ortaya kondu.

Hastalık nedeniyle 3 bin 81'i başkent Dakka'da olmak üzere ülke genelinde halen 5 bin 562 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise ölü sayısının 110'un üzerinde olduğunu ileri sürüyor.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.



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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:39
  1. Bangladeş
  2. dang humması salgını

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