0553 313 94 23

Bangladeş'teki dang humması salgını

Salgında ölenlerin sayısı 65'e çıktı

06 Ağustos 2019 Salı 16:15
Bangladeş'teki dang humması salgını

ANKARA (AA) - Bangladeş'te dang humması salgınında yılbaşından bu yana ölenlerin sayısının 65'e yükseldiği belirtildi.

Bangladeş'in "Daily Star" gazetesinde yer alan habere göre, Dinajpur, Rangpur ve Dakka'da 5 kişi dang humması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son ölümler ile bu yıl salgında hayatını kaybedenlerin sayısı resmi verilere göre 65'e çıktı.

Diğer yandan Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDCR) yapılan açıklamada, bu yıl dang hummasına bağlı yaşamını yitirdiği doğrulanan 18 kişiden çoğunun hastalığa ikinci kez yakalanmış kişiler olduğu ifade edildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) dün yapılan açıklamada, ülkede etkili olan dang humması salgınında, 1 Ocak-5 Ağustos tarihlerinde tespit edilen vaka sayısının 27 bin 437'ye yükseldiği belirtilmişti.

Ülke genelinde son 24 saat içinde dang humması nedeniyle 2 bin 65 kişinin hastanelere başvurduğu aktarılan açıklamada, hastanelerde halihazırda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 658 olduğu vurgulanmıştı.

Acil önlem alınmazsa salgının eylül sonuna kadar sürebileceği uyarısında bulunulmuştu.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:15
  1. Bangladeş
  2. Dang humması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
    1. İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
    2. Antalya'da tur minibüsü devrildi: 1..
    3. Kilis’te 4 saatlik kedi kurtarma..
    4. Çanakkale’de 32 kaçak göçmen yakalandı
    5. Tarlada otlayan keçi ve koyun,..
    6. Filipinler’de “ulusal dang salgını”..
    7. Medipol Başakşehir'den altyapıya 4..
    8. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    9. Mustafa Cengiz, milli yelkenci Ecem..
    10. Dünyaca ünlü Çakal Carlos beklentisini..
    11. Bangladeş'teki dang humması salgını
    12. Dev maç dev ekranda Akhisar Milli..
    13. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    14. Battalgazi’de asfalt çalışmaları..
    15. Bağdat’ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı
    16. Leo Schwechlen yeniden Göztepe’de
    17. Donbas bölgesinde Ukraynalı 4 asker..
    18. FETÖ'nün "izdivaç imamına" 12 yıl hapis
    19. Prens Selman hakkında aşk iddiası
    20. Mars'a gidecek astronotlar zihinsel..
    21. Bomba anket sonuçlandı! Birleşik..
    22. AK Partili Turan'dan yaralı astsubaya..
    23. Diş hekimlerinden “kürdan" uyarısı
    24. Musullu, bayrama hazır
    25. Bosna'daki "ölüm kampı" kurbanları..
    26. Trabzonspor, Çekya'ya gitti
    27. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    28. BM'den Yemen'de gerilimin düşürülmesi..
    29. Emniyet Müdürlüğü bayram tedbirlerini..
    30. Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar?..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak