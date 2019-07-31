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Bangladeş'te zehirli gaz soluyan 6 işçi öldü

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:19
Bangladeş'te zehirli gaz soluyan 6 işçi öldü

ANKARA (AA) - Bangladeş'in Joypurhat bölgesinde bir evin foseptik çukurunu temizleyen 6 işçi soludukları zehirli gaz nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bangladeş'in "bdnews24" haber sitesine göre, Akkelpur Polis Karakolu emniyet yetkilisi Kiron Kumar Roy, temizlemek için indikleri foseptik çukurunda biriken zehirli gazı soluyan 6 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirten Roy, işçilerden üçünün olay yerinde, üçünün ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.







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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:19
  1. Bangladeş
  2. foseptik çukuru
  3. Joypurhat

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